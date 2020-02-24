مصدر مقرب من الزمالك يؤكد مواجهة الأهلي الليلة بقطاع الناشئين

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أكد مصدر مقرب من نادي الزمالك أن الأخير سوف يكون حاضراً الليلة على ملعب القاهرة الدولي من أجل خوض مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي، ولكن بتشكيلة من اللاعبين الصغار من قطاع الناشئين وليس من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضح المصدر أن حافلة نادي الزمالك قد تحركت منذ قليل من مقر النادي بعد تأخرها بسبب تساقط الأمطار الغزيرة على كافة أنحاء القاهرة الكبرى، على أن تصل إلى ملعب القاهرة الدولي قبل موعد انطلاقة المباراة.

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وأشار أيضاً إلى أن تشكيلة فريق الزمالك مساء اليوم سوف تكون مكونة من لاعبين بالكامل من لاعبين من قطاع الناشئين، وذلك تحديداً من مواليد 1999 إضافة إلى مواليد 2000 وأيضاً مواليد 2001.

وشدد المصدر على أن الكابتن عمرو فهيم سوف يكون هو المدير الفني لفريق الزمالك في مباراة القمة الليلة أمام الأهلي، على أن يتكون طاقمه الفني المعاون من كلاً من الثنائي أحمد عبدالمقصود إضافة إلى أحمد عبدالرؤوف.

وأضاف أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك لا يزال مصمماً على موقفه الصارم بخصوص الانسحاب بصفة رسمية وعدم استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك اعتراضاً على عدم شرعية اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

يُذكر أن مباراة الأهلي والزمالك سوف تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة أي بعد حوالي أقل من 45 دقيقة من الآن، وبالرغم من ذلك لم تتأكد بعد إقامة المباراة من عدمها مع العلم بأن النادي الأهلي قد توجه بكامل نجومه قبل ساعة ونصف من الآن إلى ملعب القاهرة الدولي.

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