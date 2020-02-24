حازم إمام يُطالب بعقوبات صارمة على أي لاعب يُثير الجماهير عبر السوشيال ميديا

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حرص الكابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك سابقاً على مطالبة الاتحاد المصري لكرة القدم وتحديداً لجنة الانضباط بضرورة توقيع أقصى عقوبة ممكنة على أي لاعب مصري يتسبب في إثارة الجماهير المصرية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الكابتن حازم إمام خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن حال الكرة المصرية في الوقت الحالي بات يمر من سيء إلى أسوأ، نظراً إلى حالة التعصب الكبيرة التي أصبحت متواجدة بين الجميع وخاصة بين القطبين الأهلي والزمالك.

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وأشار أيضاً إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم دائماً ما يتعرض إلى الهجوم والنقد اللاذع في ظل كونه لا يتمتع بالمساندة الجماهيرية تماماً، وذلك بعكس ما هو عليه الوضع لكلاً من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وشدد حازم إمام في حديثه على أن اتحاد الكرة مُطالب بتطبيق اللوائح والقوانين بصفة دائمة انطلاقة من الوقت الحاضر سواء على اللاعبين أو حتى على المسؤولين، حتى يعود الانضباط من جديد إلى منظومة كرة القدم المصرية.

وأضاف أيضاً أن جماهير كرة القدم المصرية باتت متعصبة بشكل لا مثيل له على الإطلاق وباتت تُبرر الخطأ للاعبين، بسبب حبها الزائد لأنديتها حتى وإن كان اللاعب مخطئاً مثلما كان الحال تماماً في مباراة كأس السوبر المصري يوم الخميس الماضي.

يُذكر أن الجدل لا يزال قائماً حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بإقامة مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي من عدمها، نظراً إلى عدم وصول نادي الزمالك إلى أرض الملعب حتى الآن بالرغم من التأكيدات التي أشارت إلى احتمالية خوض الفارس الأبيض لقاء القمة بتشكيلة من قطاع الناشئين.

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