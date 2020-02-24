مراسل قناة الزمالك يؤكد معاناة حافلة قطاع الناشئين من زحام مروري في طريقها لملعب القاهرة

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أكد مراسل قناة الزمالك منذ قليل أن حافلة قطاع الناشئين الخاصة بنادي الزمالك قد تحركت في وقت متأخر من مقر النادي تجاه ملعب القاهرة الدولي، وذلك استعداداً لخوض مباراة القمة الليلة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح مراسل قناة الزمالك أن حدوث المفاجأة وخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لقاء القمة الليلة قد يكون أمراً وارداً، إلا أن الأمر المؤكد هو مشاركة قطاع الناشئين في اللقاء تحت قيادة المدير الفني عمرو فهيم.

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وأشار أيضاً إلى أن حافلة قطاع الناشئين الخاصة بنادي الزمالك تُعاني من زحام مروري خانق في الوقت الحالي، وبالتالي سوف تصل إلى ملعب القاهرة الدولي في الدقائق القادمة أو ربما بعد 30 دقيقة من الآن.

وشدد مراسل قناة الزمالك في حديثه على أن السبب الرئيسي وراء تأخر حافلة نادي الزمالك يأتي بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي تساقطت منذ صباح اليوم الإثنين على كافة أنحاء القاهرة الكبرى.

ولا تزال جماهير كرة القدم المصرية بأكملها في حالة ترقب حتى هذه اللحظة، نظراً لعدم معرفة موقف نادي الزمالك من خوض المباراة أو الانسحاب منها بحسب ما أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خلال تصريحات له في مساء يوم أمس الأحد.

يُذكر أن مباراة الأهلي والزمالك كان من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً أي منذ 10 دقائق تقريباً، إلا أن حافلة نادي الزمالك لم تصل حتى هذه اللحظة إلى ملعب القاهرة الدولي من أجل خوض لقاء القمة، علماً بأن انسحاب نادي الزمالك قد يتسبب في فرض عقوبات قاسية عليه.

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