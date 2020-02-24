رسمياً .. تأجيل انطلاقة مباراة الأهلي والزمالك ساعة كاملة

Advertisements

قرر حكم مباراة الأهلي والزمالك اليوم تأجيل انطلاقة مباراة القمة لمدة ساعة كاملة، بسبب تأخر وصول حافلة قطاع الناشئين الخاصة بأبناء القلعة البيضاء إثر الزحام المروري الخانق بعد تساقط الأمطار الغزيرة على كافة أنحاء القاهرة.

وجاء قرار حكم اللقاء بعد التنسيق مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور إضافة إلى مراقب المباراة، مما تسبب بدوره في حالة غضب عارمة في جانب صفوف فريق الأهلي.

Advertisements

ومن جانبه، أكد الكابتن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق قطاع الناشئين بنادي الزمالك أن حافلة الفريق لا تزال حتى الآن عالقة في زحمة السير وتحديداً في منطقة التحرير بعد كوبري أكتوبر.

إقرأ أيضاً: مراسل قناة الزمالك يؤكد معاناة حافلة قطاع الناشئين من زحام مروري في طريقها لملعب القاهرة