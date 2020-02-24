موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 25/2/2020

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موعد مباراة برشلونة ونابولي، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020 على ملعب سان باولو في مدينة نابولي على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة ونابولي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة ونابولي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ونابولي

موعد مباراة برشلونة ونابولي، تنطلق مباراة برشلونة ونابولي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة ونابولي، ستكون مباراة برشلونة ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة برشلونة ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

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