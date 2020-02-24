عاجل .. الزمالك يؤكد تعرض حافلة الفريق لظروف قهرية حرمتها من الوصول لملعب القاهرة

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أعلن نادي الزمالك عن تعرض حافلة قطاع الناشئين إلى ظروف قهرية حرمتها من الوصول إلى ملعب القاهرة الدولي، وبناءً على ذلك غادر اللاعبون الشباب الحافلة واتجهوا بعدها مباشرة إلى منازلهم.

وهو ما يعني أن نادي الزمالك لن يخوض مباراة القمة مساء اليوم أمام الغريم التقليدي الأهلي على ملعب القاهرة الدولي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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يُذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد أعلن منذ مساء يوم أمس الأحد أنه ناديه لن يستكمل مسابقة الدوري العام في الموسم الجاري بسبب عدم شرعية اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم.

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