رئيس الزمالك يُهدد باللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية في حالة فرض عقوبات على ناديه

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حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على تهديد الاتحاد المصري لكرة القدم وتحديداً لجنة الانضباط، وذلك بخصوص إمكانية فرض عقوبات على نادي الزمالك بسبب انسحابه من مباراة القمة الليلة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “صدى البلد” أنه سوف يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية، وذلك في حالة تم خصم نقطة واحدة فقط من رصيد فريق الزمالك وليس 6 نقاط مثلما تنص لوائح وقوانين الاتحاد المصري.

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وأشار أيضاً إلى أن حافلة الزمالك قد تعرضت إلى ظروف قهرية أثناء تحركها إلى ملعب القاهرة الدولي، مما منعها من الوصول إلى أرض الملعب في الوقت المناسب وتم إثبات ذلك الأمر من طرف الجهات الأمنية المرافقة للحافلة.

وشدد رئيس الزمالك في حديثه على أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يخصم أي نقطة تماماً من رصيد نادي الزمالك بسبب عدم مواجهة الأهلي الليلة في مسابقة الدوري العام.

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