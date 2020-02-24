رسمياً .. انسحاب الزمالك والحكم يحتسب الأهلي فائزاً بمباراة القمة الليلة

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أعلن الحكم الليتواني المسؤول عن إدارة مباراة الأهلي والزمالك الليلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز بصفة رسمية منذ قليل عن احتساب الأهلي فائزاً بالنقاط الكاملة للمباراة بعد انسحاب نادي الزمالك.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إلا أن الحكم قرر تأجيل المباراة لمدة ساعة كاملة بسبب سوء الأحوال الجوية على أمل وصول حافلة الزمالك في الموعد الجديد.

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ولم تصل حافلة نادي الزمالك بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء رسمياً بدوره عن تحرير محضر إثبات حالة في إحدى أقسام الشرطة، وذلك من أجل التأكيد على تعرض حافلة النادي إلى ظروف قهرية حرمته من الوصول إلى ملعب القاهرة الدولي، وبالتالي لن يكون مجالاً لخصم أي نقطة أو فرض أي عقوبة على الفارس الأبيض.

وتنص اللوائح والقوانين للاتحاد المصري لكرة القدم على احتساب الفريق المنسحب من أي مباراة خاسراً في حالة تأخره لمدة 20 دقيقة بعد انطلاقة اللقاء، على أن تُحدد لجنة المسابقات باتحاد الكرة نتيجة المباراة في وقت لاحق.

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