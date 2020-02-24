في بيان شديد اللهجة.. اتحاد الكرة يتوعد الزمالك معلقاً نأسف لهذا المشهد

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعليقه على مشهد انسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام النادي الأهلي ضمن الجولة الـ 49 من مسابقة الدوري الممتاز.

اتحاد كرة القدم: نأسف لهذا المشهد

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة”.

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العقوبات المنتظر توقيعها على نادي الزمالك

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، عن قراره الخاص بانسحاب القلعة البيضاء من مواجهة النادي الأهلي في مباراة قمة الدوري المؤجلة من الأسبوع الـ 4 من البطولة المحلية.

صرح خبير اللوائح الدولي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” محمد البيومي خلال تصريحات صحفية له، على حكم اللقاء المؤجل أن يعتمد نتيجة اللقاء لصالح النادي الأهلي بالإعلان فوزه بهدفين بدون رد بعد انسحاب نادي الزمالك، كما يتم خصم 6 نقاط من نادي الزمالك في نهاية الموسم المحلي.

وأوضح بناءاً على اللوائح الكروية فإنه في حالة انسحاب فريق من إحدى مباريات الدوري المحلي سوف يتم اعتباره الفريق المنسحب خاسراً إلى جانب تغريمه مالياً، واستكمل حديثه، في حال تكرار الانسحاب للمباراة التالية يتم اعتبار الفريق منسحباً، ويتم هبوطه إلى الدرجة الأدنى “الدرجة الرابعة”، مع تغريمه مالياً.

وشدد محمد البيومي أنه في حالة استطاع نادي الزمالك أن يقوم بإثبات حالته من خلال تحرير محضر تأخر حافلة الفريق لن يجدي هذا نفعاً لأن حافلة النادي الأهلي قد وصلت وأيضا وصل حكام اللقاء.

حكم مواجهة القمة يلغي اللقاء الكروي ويعتمد النتيجة لصالح الأهلي

أعلن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عن قراره بإلغاء اللقاء الكروي، جاء هذا القرار بعد عدم حضور نادي الزمالك إلى إستاد القاهرة لمدة 20 دقيقة، وتم احتساب النتيجة لصالح النادي الأهلي بفوز النادي الأهلي 2/ صفر.

وقد سبق لحكم اللقاء تأجيل انطلاق المباراة لمدة ساعة لتبدأ في تمام الساعة الـ 8:30 بعد أن تم التشاور مع مراقب المباراة، ومدير إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب موجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

لاعبو نادي الزمالك غادروا حافلة الفريق متجهين لمنازلهم

أعلن القناة الفضائية تايم سبورت، منذ وقت قليل، أن لاعبي نادي الزمالك قد غادروا حافلة الفريق المتجهة إلى إستاد القاهرة لخوض مباراة القمة أمام نادي الأهلي، وفي طريقهم للعودة لمنازلهم.

وتابعت قناة تايم سبورت، أن نادي الزمالك قد أثبت تعرض حافلته لظروف قهرية منعتهم من الوصول إلى إستاد القاهرة المقرر إجراء اللقاء به.

مدرب نادي الزمالك: الحافلة معطلة بميدان التحرير

كما أعلن المدير الفني لنادي الزمالك أحمد عبدالمقصود، إن حافلة النادي المتجهة إلى إستاد القاهرة لخوض القمة أمام نادي الأهلي وتضم 16 لاعبا، وليس 11 لاعباً في العديد من الأنباء المتداولة، وأكد على رغبة القلعة البيضاء في خوض المباراة أمام الأهلي.

وأوضح أحمد عبدالمقصود، أن فريق نادي الزمالك يضم مزيجا من فرق 1999 و2000 و2001، ولكن حافلة القلعة البيضاء قد تعطلت في ميدان التحرير، وقد حاول رجال الأمن إخراج الفريق الأبيض بأقصى سرعة، وأكد أن الفريق قد ظل في الطريق لمدة 3 ساعات، ويرغبون في الوصول إلى الملعب بأقصى سرعة لمواجهة المباراة.

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