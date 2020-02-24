تعرف على العقوبات المنتظرة للزمالك بعد انسحابه من مباراة الأهلي

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أعلن رئيس نادي الزمالك عن قراره الانسحاب من مباراة القمة أمام نادي الأهلي خلال المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 4 من عمر البطولة المحلية.

أعلن خبير اللوائح الدولية بالفيفا محمد البيومي خلال تصريحات صحفية له أن حكم اللقاء قد أعلن عن اعتماد فوز النادي الأهلي بعد انسحاب نادي الزمالك، بنتيجة هدفين نظيفين بدون رد، وأكد أنه تبعاً للوائح المنظمة لكرة القدم من المقرر أن يتم خصم 6 نقاط من نادي الزمالك مع نهاية الموسم الكروي.

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وأكد أن اللوائح قد تضمن أنه في حالة انسحاب فريق من أحد مواجهات الدوري المحلي يتم اعتبار الفريق خاسراً مع دفع غرامة مالية، وفي حالة تكرار الانسحاب في المباراة التالية يتم اعتبار الفريق منسحباً ويهدف إلى الدرجة الأدنى مع دفع غرامة مالية.

كما شدد خبير اللوائح الدولية بالفيفا، أنه تحرير محضر بتأخير حافلة نادي الزمالك ين يجدي أي نفع، حيث أن النادي الأهلي وحكام المباراة قد حضروا بالفعل في نفس الظروف إلى إستاد القاهرة لخوض اللقاء.

كما قرر حكم المباراة جيديميناس ماسيكا بعد عدم حضور نادي الزمالك لاستاد القاهرة لمدة 20 دقيقة بإعلان فوز النادي الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين، وقد سبق للحكم أن قرر تأجيل المباراة بعد التشاور مع مراقب المباراة ومدير إدار المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأخير المباراة لمدة ساعة لتبدأ في تمام الساعة الـ 8:30 مساءاً بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار.

وقد أعلنت قناة تايم سبورت، أن لاعبي نادي الزمالك قد قاموا بمغادرة حافلة الفريق المتجهة لاستاد القاهرة لخوض مباراة القمة أمام نادي الأهلي، في طريقهم عودتهم لمنازلهم، وتابعت القناة، أن نادي الزمالك قد أثبت تعرض حافلة فريقه لظروف قهرية، والتي أدت لمنع وصول الفريق لاستاد القاهرة لمواجهة الأهلي.

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