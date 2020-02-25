رابع الهدافين التاريخيين.. صلاح يعادل رقم سواريز مع ليفربول

Advertisements

عادل اللاعب الدولي محمد صلاح رقم الأوروجوياني لويس سواريز، هدّاف ليفربول السابق، ومهاجم برشلونة الحالي، بعد تسجيله الهدف 69 له في البريميرليج.

وحول محمد صلاح تأخر فريقه ليفربول أمام ضيفه وست هام يونايتد إلى فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ27 بالدوري الإنجليزي.

Advertisements

ورفع محمد صلاح رصيده التهديفي إلى 15 هدفًا بالدوري الإنجليزي، وعلى مدار 3 مواسم أحرز صاحب الـ27 عاما، 69 هدفًا مع ليفربول، في 98 مباراة، بينما وصل سواريز لهذا العدد من الأهداف بعد 110 مباريات.

وجاء ترتيب الهدافين التاريخيين لليفربول كالتالي:

روبي فاولر.. 128 هدفا.

ستيفن جيرارد.. 120 هدفا.

مايكل أوين.. 118 هدفا.

محمد صلاح.. 69 هدفا.

لويس سواريز.. 69 هدفا.