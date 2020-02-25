مالكة حافلة الزمالك: لم تتعطل.. واتطلب مننا العودة دون اللاعبين

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قال مصدر مسؤول بالشركة المالكة للأتوبيس الناقل لفريق الزمالك، إن نادي الزمالك تواصل مع الشركة، صباح أمس، وطلب حجز أتوبيس؛ لنقل الفريق إلى الملعب، ويكون موجودا في 4.30 عصرًا، قبل موعد القمة بـ3 ساعات.

وأضاف المصدر أن ما يتردد بشأن تعطل الأتوبيس أعلى كوبري أكتوبر، مؤكدا: “الأتوبيس من طراز مرسيدس موديل 2019، وهو سليم تمامًا ولا توجد به مشكلة”.

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وأوضح أن الأتوبيس كان على كوبري أكتوبر وطلب اللاعبون من السائق دخول بنزينة في رمسيس، ودخلوا الحمام لتغيير الملابس، والتقطوا صورًا، مؤكدا أن إداريي الزمالك طلبوا من السائق بعدها العودة لمقر النادي من دون اللاعبين.

وعن إمكانية وصول الأتوبيس في موعده قبل انطلاق مباراة القمة، أكد المصدر أن الطريق لم يكن مغلقًا، وكان من الممكن الوصول في موعده.