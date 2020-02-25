رئيس الزمالك: منعت فتنة تحصل بين اللاعبين.. وهسجنك يا جنايني

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قال رئيس نادي الزمالك إنه طلب تأجيل مباراة القمة بالدوري، لخوفه على أولاده في الأهلي والزمالك قبل دوري أبطال أفريقيا، لكن الاتحاد أصر على رفضه.

وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أن الأجواء مشحونة للغاية بعد أحداث مباراة السوبر، مشيرا إلى أنه منع حدوث فتنة كبيرة كانت ستحدث.

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وأوضح أنه لا يعرف سبب الحرب على الزمالك عبر وسائل الإعلام من عماد متعب وأحمد شوبير وطه إسماعيل، مشيرا إلى أن النادي الأهلي انسحب نحو 5 مرات أمام الزمالك من قبل، بالإضافة إلى أن الأحوال الجوية كانت سيئة.

وتابع: “خليتوا الأهلي أضحوكة مصر، كان من المفترض من عمرو الجناياني تأجيل المباراة بعد هطول الأمطار بغزارة، خصوصا إنه ألغى 3 مباريات في دوري الدرجة الثانية”.

وأكد: “عمرو الجنايني قال إنه أول شخص يعاقب مرتضى منصور، وأنا هكون أول شخص يسجنك، سأترك له اللوائح، هو بيتعامل مع أحد أفضل المحامين في الوطن العربي لست تلميذًا”.