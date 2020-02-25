أبو تريكة ينعى حسني مبارك: غفر الله له وتجاوز عن سيئاته

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نعى محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال أبو تريكة، عبر حسابه الشخصي على موقع الغريدات القصيرة تويتر: “رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته، وخالص التعازي للأسرة ورحم الله الجميع”.

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يشار إلى أن علاء مبارك كشف عن أن والده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، موجود داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وقال علاء، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب”.

كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خضع لعملية جراحية في الأمعاء، عقب تعرضه لحالة إعياء شديدة، دخل إثرها أحد مستشفيات القوات المسلحة، وأجرى فحوصات طبية قبل العملية، بحسب ما أعلنه فريد الديب.

وأكد الديب أن حسني مبارك أصيب بمضاعفات صحية بعد العملية الجراحية، دخل إثرها العناية المركزة.