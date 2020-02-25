وزارة الرياضة: نتابع عن كثب كل ما يدور

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عقبت وزارة الرياضة على أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وقال المنحدث باسم وزارة الرياضة، في بيان عبر الصحفة الرسمية للوزارة، إنها تتابع عن كثب الأحداث لتضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم.

وأكدت الوزارة أن دورها تقديم الدعم والمساندة لكل الهيئات والمؤسسات لضبط المشهد الكورية باللوائح، مشيرة إلى أنها تنتظر ما ستخرج به اللجنة التي تدير اتحاد الكرة بعد مراجعة كل أحداث القمة 119.

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وأكدت الوزارة أنها تنتظر القرار النهائي، من أجل تطوير كرة القدم، استعدادا للمشاركة في الدورة الأوليمبية طوكيو 2020.