الأهلي يؤكد التقدم بالطعن ضد قرارات لجنة الانضباط بمجرد استلامه حيثيات الحكم

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف يتقدم بالطعن بدون أدنى شك ضد القرارات الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك عقب استلام مباشرة حيثيات الحكم الصادر ضد بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي لن يكتفي فقط بتقديم شكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية مثلما جاء في البيان الرسمي الصادر في الأيام القليلة الماضية، نظراً إلى قسوة العقوبات التي تم توقيعها على لاعبيه بسبب أحداث مباراة كأس السوبر المصري الماضية أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

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وأشار أيضاً إلى أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف يكون أمامه 10 أيام كاملة بعد استلام حيثيات الحكم من الاتحاد المصري، على أن تكون هذه الفترة كافية من أجل دراسة هذه الحيثيات جيداً ثم التقدم بالطعن بصورة لا يوجد بها أي شوائب على الإطلاق.

وشدد المصدر على أن الطعن الذي سوف يتقدم به النادي الأهلي يُعتبر في غاية الأهمية، وخاصة بعدما أكدت لجنة الانضباط منذ انطلاقة الموسم الحالي أن الطعن المقدم لأي نادي سوف تكون نتيجته إما إلغاء العقوبة بالكامل أو ربما تخفيف هذه العقوبة، فيما تبقى النتيجة الأسوأ هي رفض الطعن والإبقاء على العقوبة على حالها.

يُذكر أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة كان قد قررت إيقاف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا حتى نهاية الموسم الجاري، كما قررت أيضاً إيقاف كلاً من النيجيري جونيور أجايي إضافة إلى المدافع ياسر إبراهيم لمدة مباراتين، علماً بأن العقوبة شملت أيضاً فرض غرامة مالية على اللاعبين الثلاثة مثلهم مثل الأهلي.

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