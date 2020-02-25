رئيس الزمالك يُطالب اللاعبين بنسيان الانسحاب من قمة الأهلي والتركيز على الترجي

Advertisements

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عقد اجتماع في غاية الأهمية اليوم الثلاثاء مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك على هامش المران الجماعي الذي خاضه الفريق استعداداً لمباراته المنتظرة القادمة أمام فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وطلب رئيس نادي الزمالك من اللاعبين في هذه الجلسة بضرورة نسيان كل ما دار خلال الساعات الماضية، وتحديداً منذ انسحاب الفريق من مباراة القمة يوم أمس الإثنين أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

وأكد أنه يجب على كل لاعب أن يكون تركيزه بالكامل في الوقت الحالي مُنصباً فقط على مواجهة فريق الترجي الرياضي، وخاصة وأن لقاء الذهاب سوف يكون في القاهرة أي أن الفريق لديه فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب على ملعب رادس في تونس مطلع شهر مارس المقبل.

وأشار أيضاً إلى أن الجميع داخل صفوف فريق الزمالك يجب أن يقاتلوا حتى ينجحوا في الوصول إلى محطة الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد رئيس الزمالك في حديثه على ضرورة عدم تركيز اللاعبين بما يُثار في الإعلام المصري طيلة الساعات الماضية، وذلك بخصوص إمكانية توقيع عقوبات قاسية على الزمالك قد تؤثر على مسيرته في مسابقة الدوري العام في الموسم الجاري.

وأضاف أيضاً أن الجزء الباقي من المكافآت التي خصصها مجلس الإدارة للاعبين بسبب التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي قد تم صرفها بنجاح، وذلك من أجل تحفيز الجميع لتقديم مباراة قتالية أمام فريق الترجي الرياضي حتى يستمر الفريق في إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

إقرأ أيضاً: الأهلي يؤكد التقدم بالطعن ضد قرارات لجنة الانضباط بمجرد استلامه حيثيات الحكم