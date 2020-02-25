موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 26/2/2020

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موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة ضيفه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، إضافة إلى عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة وأيضاً عشاق نادي مانشستر سيتي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد ومانشستر سيتي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، تنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، ستكون مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد ومانشستر سيتي

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من ريال مدريد ومانشستر سيتي على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

ريال مدريد، المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، يمتلك في رصيده 53 نقطة.

مانشستر سيتي، المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، يمتلك في رصيده 57 نقطة.

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