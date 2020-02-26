تصريحات مثيرة من مدرب بيراميدز.. ويطالب بحكام أجانب لإدارة المباريات

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صرح المدير الرياضي لنادي بيراميدز هاني سعيد، إن إدارة النادي تطالب بأن يتم الاستعانة بحكام أجانب لإدارة المباريات المتبقية له في الدوري الممتاز.

جاءت تلك التصريحات من المدير الرياضي لنادي بيراميدز عبر قناة القاهرة والناس، وأكد أن إدارة كرة القدم المصرية كانت تخشى نادي بيراميدز خلال الموسم الكروي السابق، عكس ما يحدث الآن، وأوضح أن النادي يواجه العديد من المشاكل مع التحكيم خلال الموسم الراهن، لهذا فإن إدارة نادي بيراميدز تطالب بتعيين حكام أجانب من أجل إدارة المباريات المتبقية لنادي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

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واستئناف حديثه، أن النادي قد خسر العديد من المباريات بسبب الحكام، وأشار إلى خسار بعد المباريات بسبب الناحية الفنية، ولكنه شدد على أن ناديه قد خسر العديد من النقاط بسبب الحكام، وأعرب عن رغبة النادي في أن يتم إدارة المباريات المتبقية لهم في الدوري الممتاز من قبل حكام أجانب، وأضاف “الظلم فاق الحدود”.

وأوضح خلال الموسم الكروي السابق كان الجميع يخشى نادي بيراميدز، وأكد أن سبب هذا معروف، واختتم حديثه قائلاً هل يجب أن يظل الجميع خائفاً منا لتسير الأمور بشكلها الطبيعي!، وأضاف، “أعلم أن الجميع سوف يتحدث عن أننا كالعادة مخطئون”.

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