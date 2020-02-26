لجنة التظلمات: يمكن تخفيف أو إلغاء عقوبات مباراة السوبر

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قال رئيس لجنة التظلمات عادل الشوربجي، إن هناك إمكانية لتعديل عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك، التي أصدرتها اللجنة عقب مباراة السوبر الأخيرة، سواء بالتخفيف أو الإلغاء.

وأضاف الشوربجي أن اتحاد الكرة لم يصل له أي تظلم، موضحا أن تظلم يكون نتيجته 3 أمور وهي إما رفض التظلم وتأييد القرار، وإما تخفيف القرار، وإما العديل بالإلغاء.

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وأشار إلى أن أي نادي من حقه التظلم ضد العقوبات خلال 10 أيام من تاريخ إصدارها، وبعد هذه الفترة لن تقبل التظلمات، وإذا تسلمت اللجنة تظلمات فإنه يجرى دراسته وأسبابه، وبعدها يصدر القرار النهائي.