مدرب صنداونز يواجه عقبة كبرى قبل لقاء النادي الأهلي

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صرح المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أن أرضية ملعب الفريق أصبحت بحالة سيئة للغاية خلال الوقت الراهن ولا يستطيع مواجهة النادي الأهلي والملعب بتلك الحالة.

وأشار خلال تصريحات صحيفة له، إن فريق صنداونز سوف يعاني أمام النادي الأهلي المصري إذا خاض اللقاء المنتظر بينهما على ملعب الفريق وهو في تلك الحالة، وأضاف “لست سعيداً بأرضية ملعب لوكاس مورا بي الخاص بالفريق، ولا أصدق أن هذا هو ملعبنا الحالي”.

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وأكد أن العشب المتواجد حالياً في الملعب يعد طويل للغاية، يظهر كأنه ملعب للرجبي، وأكد أن ملعب بهذه الحالة من المستحيل أن تيسير عليه كرة القدم بشكل طبيعي، وأكد أن حالة العشب في الملعب خلال الوقت الراهن قد أدت لتوقف الكرة في كثير من الأوقات خلف اللاعبين بسبب ارتفاع كثافة العشب.

وطالب مدير نادي صنداونز المسؤولين عن النادي بضرورة العمل على حل تلك المسألة لأنها تعيقه عن عمله، وأكد إذا واجهنا النادي الأهلي على تلك الأرضية في الملعب سوف نلعب ضد أنفسنا، على الرغم من امتلاك الفريق لاعبين سريعين للغاية في التحرك بالكرة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن نادي صنداونز من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في القاهرة خلال دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل إقامة لقاء العودة يوم 7 مارس القادم بجنوب إفريقيا.

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