عبدالغني يرد على الأسئلة المطروحة حول تهمة قمصان مونديال 2018.. وعقوبات مباراة السوبر

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تحدث عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق كابتن مجدي عبدالغني عن أزمة قمصان المنتخب خلال بطولة كأس العالم لعام 2018، كما علق عن أحداث مباراة السوبر المصري بين نادي الأهلي ونادي الزمالك الذي أعلن انسحابه من المباراة.

جاءت تصريحات كابتن مجدي عبدالغني عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أجاب عن الأسئلة المطروحة من قبل متابعيه.

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وصرح كابتن عبد الغني،”ما أثير قبل ذهاب المنتخب المصري إلى روسيا للمشاركة بمونديال 2018 حول قمصان اللاعبين أنباء ليس لها أي أساس من الصحة، وأضاف، “ما قيل كلام فاضي، ذهبت إلى اتحاد الكرة لأننا كنا سوف نتوجه لروسيا بعد 3 أيام، لم أجد الملابس، تم توزيعها كهدايا، وذهبت إلى هناك وقلت لهم أين الملابس، أنا رئيس البعثة كيف أذهب بملابس مختلفة عن التي طرحتها الشركة الراعية”.

وكتب مجدي عبدالغني عبر حسابه الشخصي على تويتر معلقاً، “أنا ضد كل ما حدث عقب المباراة بالكامل، كان لابد أن تكون العقوبات واحدة على الجميع بالإيقاف حتى نهاية الموسم”.

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