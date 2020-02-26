تقارير أوروبية: محمد بن سلمان يفكر من جديد بشراء مانشستر يونايتد

Advertisements

“لشراء مانشستر يونايتد”.. تقارير: بن سلمان قد يعيد التفكير في صفقة الـ3 مليار

صرحت بعض التقارير الأوروبية إن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، قد يعيد التفكير من جديد في الاستحواذ على الحصة الخاصة في نادي مانشستر يوناتيد التي تعود ملكيتها لعائلة جلازر المالكة للنادي بعد توقف بشأن إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل.

Advertisements

ذا صن: محمد بن سلمان بصدد دفع 340 مليون جنيهاً استرليني لشراء نيوكاسل

صرحت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كان بصدد دفع قيمة مالية تصل إلى 340 مليون جنيه استرليني من أجل شراء نادي نيوكاسل وسط أنباء تداولت عن رحيل مايك آشلي مالك النادي البريطاني.

وول ستريت: محمد بن سلمان يجري مفاوضات لشراء نيوكاسل

أكدت المجلة الأمريكية “وول ستريت جورنال” الأمريكية، خلال وقت سابق من شهر يناير الماضي 2020 أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقود عملية المفاوضات من الجانب السعودي عبر صندوق النقد العام الذي تم وصفته بالمحرك الاستثماري الأساسي للأمير الشاب، ويشاركه بعملية الاستحواذ مجموعات اقتصادية أخرى مملوكة لـ أماندا ستافيلي سيدة الأعمال البريطانية، المعروفة باستثماراتها العديدة بالشرق الأوسط.

وأضافت صحيفة “ذا صن” أن هناك بعض التقارير الأخرى التي زعمت أن ولي العهد السعودي يمكنه إعادة النظر بعملية شراء أسهم نادي مانشستر يونايتد بقيمة تصل إلى 3.5 مليار استرليني.

وكانت الصحيفة قد أعلنت خلال وقت سابق إن محمد بن سلمان يرغب في الحصول على حصة عائلة جلازر المالكة لنسبة مئوية تصل إلى 91% من أسهم النادي، ليصبح بتلك الصفقة هو المالك لأكبر نادي تتويجاً في الدوري الإنجليزي.

أقرا المزيد مدرب صنداونز يواجه عقبة كبرى قبل لقاء النادي الأهلي