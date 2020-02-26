أنباء عن استهداف صلاح من ريال مدريد بـ 150 مليون يورو بشرط

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تم نشر العديد من التقارير الإعلامية الإنجليزية عن اعتزام نادي ريال مدريد ضم اللاعب المصري الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول البريطاني بشرط رحيل جاريث بيل عن الفريق.

تبعا لما أعلنت عنه الصحيفة الإنجليزية “إكسبريس”، فإن الدولي محمد صلاح قد بات مطلوباً من نادي ريال مدريد لعلاج المشاكل الهجومية التي يعاني منها الفريق، والتي ظهرت جلية خلال الفترة السابقة.

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أشارت الصحيفة، أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز رئيس مستعداً لدفع قيمة 150 مليون يورو من أجل التعاقد مع الدولي محمد صلاح، مع إبقاء فكرة التعاقد مع اللاعب كيليان مبابي.

وشددت الصحيفة على أن نادي ريال مدريد مستعد لدفع قيمة 300 مليون يورو من أجل ضم اللاعب الدولي صلاح واللاعب كيليان مبابي خلال الصيف القادم، واختتمت الصحيفة التقرير الصادر عنها بالإشارة إلى أن فكرة التعاقد مع الدولي محمد صلاح لن تتم على أرض الواقع، إلا بعد الإعلان بشكل رسمي عن رحيل جاريث بيل من صفوف نادي ريال مدريد.

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