الأهلي يتخذ أولى خطواته القانونية بعد أحداث السوبر

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أعلن النادي الأهلي أن مجلس إدارته تحت رئاسة محمود الخطيب قد بدأ في اتخاذ أولى خطواته القانونية من أجل الحفاظ على حقوق النادي تجاه القرارات، التي صدرت من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص الأحداث التي وقعت بعد أحداث مباراة السوبر المحلي أمام نادي الزمالك يوم الخميس السابق.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن نادي الزمالك قد تُوج بلقب السوبر بعد فوزه على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 3، التي أقيمت في أبوظبي العاصمة الإماراتية، قبل أن تندلع الاشتباكات العنيفة بين لاعبي الفريقين، حيث قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، حتى نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى إيقاف الثنائي جونيور أجايي وياسر إبراهيم مباراتين.

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وأفاد النادي الأهلي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، “تقدم النادي الأهلي بمذكرة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن فيها عن رفضه للقرارات التي جاءت جائرةً بحق لاعبي النادي، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح، خصوصاً أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته، أو يخطر النادي الأهلي بها، على الرغم من مخاطبته 3 مرات منذ بداية الموسم خلال أوقات مختلفة”.

وأضاف تصريح النادي الأهلي، “تضمنت مذكرة النادي الأهلي كافة الأسانيد التي تتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والتي أكدت أن ما جاء من عقوبات بحق لاعبي النادي الأهلي لا يتسم بالعدالة، خصوصاً أن النادي قد سبق له وأن نبه من مغبة العقوبات الرياضية المتفاوتة للجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد، خصوصاً في المواقف المتشابهة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بالوسط الرياضي خلال الفترة السابقة”.

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