تفاصيل حصول محمد صلاح على منصب إنساني أممي

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صرحت منظمة الأمم المتحدة عن اختيار اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، ليكون أول سفير لشبكة التواصل المدرسي الفوري لتعليم اللاجئين، لمساعدة الأطفال الصغار من خلال توفير مادة تعليمية بجودة مناسبة.

صرحت المنظمة الدولية عبر حسابها الرسمي عبر موقعها الإلكتروني إن هناك برنامجاً يتم تنظيمه سوف يشارك فيه مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، من خلال قيامه ببعض الزيارات المدرسية التي يدعمها البرنامج، وسوف يساعد الدولي محمد صلاح على زيادة الوعي بضرورة وأهمية التعليم الجيد للأطفال الصغار اللاجئين، ولمزيد من الاستثمار بمجال التكنولوجيا الرقمية التي توفر اتصالاً بالعالم الخارجي، وتمنح الطلاب فرصة أكبر لتشكيل السنوات الدراسية القادمة الخاصة بهم.

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تبعا لموقع المنظمة الدولية، فقد تم تنفيذ هذا البرنامج خلال عام 2013 بهدف تقديم وسيلة اتصال عبر الإنترنت مخصصة للأطفال اللاجئين ومعلميهم وكذلك مجتمعاتهم ، والعمل على إمدادهم بالمواد العلمية الرقمية للعمل على تحسين جودة التعليم ببعض المجتمعات المهمشة في قارة إفريقيا.

وأفادت المنظمة الدولية أن البرنامج الدولي حتى الوقت الراهن يضم أكثر من 86 ألف و500 طالب وأكثر من ألف معلم، حيث ضمن الأطفال اللاجئين بإفريقيا، ويعمل البرنامج على تقديم فرص وصول التعليم ذو الجودة إليهم، وتوجد خلال الوقت الراهن 36 شبكة تواصل مدرسي فوري في 8 معسكرات وتجمعات اللاجئين في تنزانيا وكينيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. ويسعى القائمون على البرنامج الدولي من أجل الوصول بالعدد إلى 255 مدرسة قبل حلول عام 2025 كما يسعون للعمل على تنفيذ هذا البرنامج على اللاجئين بمصر وذلك للمرة الأولى.

محمد صلاح ينضم لبرنامج دولي أممي إنساني

صرح اللاعب الدولي محمد صلاح، انضممت للبرنامج من أجل سد الفجوة التعليمية بين اللاجئين ونظرائهم بنفس السن، وأشار اللاعب إلى أن البرنامج يستهدف أعداد ضخمة من الأطفال صغار السن بالقارة الإفريقية، وأنه سوف يتم العمل على تنفيذ البرنامج بمصر خلال الوقت الراهن.

ويجدر هنا الإشارة إلى أنه قد تم اختيار الدولي محمد صلاح ليكون أول سفير لـ برنامج الأمم المتحدة لارتباطه بالعديد من المشروعات الخيرية التي تخدم الإنسانية، تبعاً لما تم الإعلان عنه المجلة الأمريكية “تايم” خلال عام 2019 لدى اختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم.

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