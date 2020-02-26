وليد سليمان يصاب خلال مران الأهلي قبل مواجهة صن داونز

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تعرض نجم الأهلي وليد سليمان للإصابة لكنها إصابة خفيفة خلال أدائه مران الفريق الأول في مقر النادي، اليوم الأربعاء بالجزيرة.

جاءت إصابة اللاعب وليد سليمان، في منطقة الظهر بسبب تدخل بكرة مشتركة بينه وبين اللاعب محمود وحيد، إلا أن الجهاز الفني للفريق الأول بالأهلي اطمأن على سلامة اللاعب قبل مواصلة المران.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن النادي الأهلي على موعد لمواجهة نادي صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها، يوم السبت القادم، على الملعب الرئيسي في استاد القاهرة ضمن مباريات دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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