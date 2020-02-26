رسمياً .. 9 مارس موعد انطلاقة مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز

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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء عن موعد انطلاقة الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، والذي من المقرر أن ينطلق تحديداً في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل من العام الحالي 2020.

وأكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري أن الدور الثاني لمسابقة الدوري العام سوف ينطلق بصفة رسمية في يوم 9 مارس 2020، على أن يكون هناك استثناء وحيد يتمثل في إقامة مباراة إنبي وطلائع الجيش في يوم 5 مارس، بسبب ضغط المباريات على فريق إنبي في ظل تواجد مباراة مؤجلة له مع الأهلي.

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وأعلنت لجنة المسابقات عن كافة مواعيد مباريات الأسبوع التاسع عشر إضافة إلى الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يتم الكشف عن مواعيد بقية الجولات في وقت لاحق بناءً على مواعيد مباريات الأندية المصرية في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا إضافة إلى كأس الاتحاد الإفريقي.

وإليكم الآن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الأسابيع القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

إنبي / بيراميدز، الأربعاء 11 مارس 2020، الأسبوع الثامن عشر، الساعة الخامسة مساءً، ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

الأهلي / سموحة، الأربعاء 11 مارس 2020، الأسبوع الثامن عشر، الساعة السابعة والنصف مساءً، ملعب القاهرة الدولي.

الاتحاد السكندري / الزمالك، الخميس 12 مارس 2020، الأسبوع الثامن عشر، الساعة السابعة والنصف مساءً، ملعب المكس في الإسكندرية.

الأهلي / إنبي، السبت 14 مارس 2020، مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس عشر، الساعة السابعة والنصف مساءً، ملعب القاهرة الدولي.

الزمالك / المصري البورسعيدي، الأحد 15 مارس 2020، مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر، الساعة السابعة والنصف مساءً، ملعب المكس في الإسكندرية.

بيراميدز / طنطا، الإثنين 16 مارس 2020، الأسبوع التاسع عشر، الساعة السابعة والنصف مساءً، ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس.

الإنتاج الحربي / الأهلي، الأربعاء 18 مارس 2020، الأسبوع التاسع عشر، الساعة السابعة والنصف مساءً، ملعب السلام في القاهرة.

الزمالك / مصر المقاصة، الخميس 19 مارس 2020، الأسبوع التاسع عشر، الساعة السابعة والنصف مساءً، ملعب القاهرة الدولي.

بيراميدز / طلائع الجيش، الجمعة 20 مارس 2020، الأسبوع العشرين، الساعة السابعة والنصف مساءً، ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس.

الأهلي / أسوان، السبت 21 مارس 2020، الأسبوع العشرين، الساعة السابعة والنصف مساءً، ملعب القاهرة الدولي.

اف سي مصر / الزمالك، الأحد 22 مارس 2020، الأسبوع العشرين، الساعة السابعة والنصف مساءً، ملعب الكلية الحربية.

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