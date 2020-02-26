تذكرتي تُعلن نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

أعلنت شركة تذكرتي اليوم الأربعاء عن نفاذ جميع التذاكر المخصصة لجماهير القلعة الحمراء، من أجل حضور المباراة المنتظرة القادمة بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي على ملعب القاهرة الدولي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد طرح 30 ألف تذكرة للجماهير بالتنسيق مع شركة تذكرتي المسؤولة عن بيع التذاكر، بعد الحصول مباشرة على الموافقة من طرف الجهات الأمنية من أجل حضور ذلك العدد من الجماهير في مدرجات ملعب القاهرة الدولي.

Advertisements

يُذكر أن أسعار تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز القادمة كانت على النحو التالي: 1500 جنيه للمقصورة الرئيسية العليا / 500 جنيه للمقصورة الرئيسية / 250 جنيه للدرجة الأولى / 150 جنيه للدرجة الثانية / 75 جنيه للدرجة الثالثة.

ولم تلتفت جماهير القلعة الحمراء لهذه الأسعار على الإطلاق بل سارعت في عملية شراء التذاكر، من أجل مساندة ودعم لاعبي الفريق الأهلاوي في واحدة من أهم مبارياته على الإطلاق في الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وصن داونز في مساء يوم السبت المقبل الموافق 29 فبراير 2020 على ملعب القاهرة الدولي، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وتُعتبر هذه المواجهة ثأرية بالنسبة إلى المارد الأحمر بعد إقصائه بطريقة مذلة على يد فريق صن داونز في نفس ذلك الدور ولكن خلال النسخة الماضية من مسابقة دوري الأبطال، حيث خسر الأهلي وقتها بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب على أرض دولة جنوب أفريقيا، وهي أكبر هزيمة على الإطلاق يتعرض لها أبناء القلعة الحمراء على المستوى القاري طيلة تاريخه العريق.

إقرأ أيضاً: رسمياً .. 9 مارس موعد انطلاقة مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز