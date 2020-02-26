مصادر تؤكد تغريم رئيس الزمالك 250 ألف جنيه بسبب إهانة محمد فضل

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة الانضباط تتجه لفرض غرامة مالية قاسية على رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تصل إلى 250 ألف جنيه مصري، وذلك بسبب إهانة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في الاتحاد المصري على الهواء مباشرة.

وكان الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “علي مسئوليتي” المذاع عبر شاشة قناة “صدى البلد” قد أجرى مكالمة هاتفية مفتوحة على الهواء مباشرة خلال البرنامج يوم الإثنين الماضي، وذلك بين الكابتن محمد فضل وبين رئيس نادي الزمالك عقب انسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأكد محمد فضل في بداية المكالمة أن اتحاد الكرة سوف يُطبق اللائحة على نادي الزمالك بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي، فيما رد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك موجهاً كلامه إلى أحمد موسى قائلاً: “أنت جايبني أرد على عيل صغير”.

وأشار المصدر إلى أن تلك العقوبة القاسية التي سوف يتم فرضها على رئيس الزمالك ليست فقط بسبب إهانة محمد فضل وحده، بل تعمد إهانة بقية أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم في نفس المكالمة على الهواء مباشرة أمام ملايين المشاهدين.

وشدد أيضاً على أن هناك عقوبة أخرى سوف يتم إصدارها ولكن بحق نادي الزمالك بصفة عامة هذه المرة وليس رئيس النادي، والتي تتمثل في خصم 3 نقاط من رصيد الفريق الأول مع نهاية الموسم الحالي، إضافة إلى 3 نقاط أخرى إثر خسارته مباراة القمة بسبب انسحابه منها.

يُذكر أن رئيس نادي الزمالك سبق وأن أكد أنه يتحدى أن يتم فرض أي عقوبة على ناديه من طرف لجنة الانضباط في المرحلة القادمة.

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