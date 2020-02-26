الجهات الأمنية تنفي اقتحام مجهولين لمنزل إمام عاشور في المهندسين

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نفت الجهات الأمنية تماماً كل الأنباء الواردة منذ مساء يوم أمس الثلاثاء في بعض وسائل الإعلام المصرية، وذلك بخصوص قيام بعض المجهولين باقتحام منزل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكان مقدم برنامج “نمبر وان” المذاع عبر شاشة قناة “النهار” قد أكد أن بعض المجهولين قد اقتحموا منزل اللاعب إمام عاشور في منطقة المهندسين التابعة لمحافظة الجزيرة، مشيراً إلى أن الأجهزة بدأت في تكثيف تحرياتها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بهذه الواقعة.

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ومن جانبه، حرص مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة على التأكيد على سلامة اللاعب إمام عاشور، كما شدد أيضاً على أن منزل اللاعب لم يتعرض إلى أي عملية اقتحام على الإطلاق، فيما كشفت تحريات البحث الجنائي فقط عن حدوث بعض التلفيات في السيارة الخاصة باللاعب.

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