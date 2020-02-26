لجنة المسابقات تستقر على عقوبة الزمالك في انتظار الإعلان الرسمي من اتحاد الكرة

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة المسابقات قد استقرت على العقوبة المناسبة التي سوف يتم توقيعها على نادي الزمالك، بسبب انسحابه مساء يوم الإثنين الماضي ورفضه خوض لقاء القمة أمام الغريم التقليدي الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن لجنة المسابقات أقرت بخصم 6 نقاط من رصيد فريق الزمالك في مسابقة الدوري العام الموسم الحالي بحسب ما تنص عليه اللوائح والقوانين في حالة الانسحاب من أي مباراة من المباريات المحلية.

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وأشار أيضاً إلى أن 3 نقاط من هذه النقاط ال6 سوف تُضاف إلى رصيد فريق الأهلي باعتباره فائزاً في مباراة القمة التي انسحب منها مُنافسه، فيما سوف يتم خصم النقاط ال3 الأخرى من رصيد الزمالك عقب نهاية الموسم الجاري مباشرة.

وشدد المصدر على أن هذه العقوبة سوف تشمل أيضاً فرض غرامة مالية على نادي الزمالك، ولكن مع احتمالية مضاعفة هذه العقوبة إن رأى الاتحاد المصري لكرة القدم ذلك الأمر مناسباً.

وأضاف أيضاً أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة يستطيع أن يقوم بتحويل ذلك الملف إلى لجنة الانضباط، حتى تقوم الأخيرة باتخاذ عقوبات إضافية بحق نادي الزمالك بعد انسحابه من مباراة القمة بشكل لا يليق تماماً بسمعة كرة القدم المصرية.

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