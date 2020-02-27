موسيماني يثني على “الأهلي” قبل اللقاء: “فريق كبير.. وأنجز ما لم يحققه برشلونة”

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قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب إفريقي، إن مستويات النادي الأهلي في بطولة الدوري تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، تحسنت بشكل ملفت، موضحا أن الأهلي فريق كبير وفاز بجميع مبارياته مسجلا 45 هدفا ومستقبلا 3 أهداف وهو رقم لم يحققه نادي برشلونة رغم قوته.

وأضاف موسيماني، خلال حوار صحفي بثته فضائية “إم بي سي”، أنه لا يعتقد أن نتيجتهم سوف تكرر أمام الأهلي (قاصدا الخماسية)، موضحا أن تلك النتيجة تحدث مرة واحدة في التاريخ، مشيرا إلى أن فريقه لديه لاعبين مهمين مصابين، ولن يتمكنوا من المشاركة في آخر 3 مباريات، ولكن على الرغم من ذلك فازوا في مباراياتهم دون اختلاق أعذار.

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وتابع أن فوزه على الفرق المصرية التي واجهته مثل الأهلي والزمالك لا يجعله الأفضل ولكن فريقه جيد في اللعب في تلك المباريات، مؤكدا على احترامه لجميع الفرق.

جدير بالذكر أن “صنداونز” سوف يلتقي الأهلي مساء السبت المقبل في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.