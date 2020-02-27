“يوفنتوس أين أنتم”.. صحف إيطالية تعلق على هزيمة “ليون”

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بعدما حقق فريق ليون الفرنسي، الفوز على يوفنتس الإيطالي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعدما حل يوفنتوس ضيفًا على ليون مساء أمس، ونجح الفريق الفرنسي في الحفاظ على تقدمه بهدف سجله لوكاس توزارت في الدقيقة 31 من عمر المباراة، استعرضت الصحف الإيطالية أبرز ملامح المباراة.

قالت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، تحت عنوان “يوفنتوس.. أين أنتم؟” تعليقا على خسارة “بيانكونيري”، مرفقة صورة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، حسرة على الهزيمة، مضيفة أن يوفنتوس تلقى ضربة من ليون في دور الـ16 لدوري الأبطال، موضحة أن يوفنتوس منح الفريق الفرنسي هدية في شوط المباراة المباراة ثم استقيظوا من غفلتهم، مضيفة أنه خلال مباراة العودة بتورينو سوف يحتاج الفريق لتشكيل مختلف، مؤكدة أن الفريق عاني من البطئ.

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وكتبت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية في عنوانها “يوفنتوس القبيح”، موضحة أن فريق ساري كان محبطًا في شوط المباراة الأول، ثم بدأ الاستيقاظ من غفوته في الشوط الثاني بعد الدفع بجونزالو هيجوايين، مضيفة أن باولو ديبالا استحقت ركلة جزاء لكنها لم تحتسب، مشيرة إلى أن الفريق بحاجة لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الإياب للتأهل إلى ربع النهائي.

بينما نشرت صحيفة “توتو سبورت” تحت عنوان “هذا لم يكن يوفنتوس”، موضحة أن أداء ليوفنتوس خلال المباراة “كارثي”، واستحق ديبالا ورونالدو ركلتي جزاء لكن سيطر الجانب الفرنسي على المباراة، مضيفة أن الجماهير غاضبة وتلقى اللوم على ساري.

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام على ملعب يوفنتوس في الـ17 من مارس المقبل.