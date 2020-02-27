مصدر مقرب من صلاح.. يوضح حقيقة استعدادات “ريال مدريد” للتعاقد معه

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قال مصدر مقرب من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إن نادي ريال مدريد لم يخوض أي مفاوضات شفهية أو رسمية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما ذكرت صحيفتي “إكسبريس” و”ديلي ميل” الإنجليزيتين، أصبح صلاح مطلوبًا في “ريال مدريد” لعلاج المشاكل الهجومية لدى الفريق في الفترة الأخيرة، موضحا أن صلاح مستقر في “ليفربول” ولا يعطى للرحيل عن النادي أولوية.

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وكانت تقارير إعلامية، أكدت أن نادي “ريال مدريد” عاد من جديد للاهتمام بضم صلاح، ولكن بشرط رحيل الويلزي جاريث بيل عن الفريق، مضيفا أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لدفع 150 مليون يورو من أجل التعاقد مع صلاح، مع بقاء فكرة التعاقد مع كيليان مبابي واردة أيضًا، كما أن “ريال مدريد” مستعد لدفع 300 مليون يورو من أجل ضم صلاح ومبابي خلال الصيف القادم.

جدير بالذكر أن عقد صلاح يمتد مع ليفربول حتى عام 2023 حيث يتقاضى الفرعون المصري 10 مليون جنيه إسترليني سنويًا.