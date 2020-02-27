أعدها في 10 أيام.. جوارديولا يكشف خطته للتغلب على “ريال مدريد”

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قال بيب جوارديولا (الكتالوني الأصل) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إنه حقق الفوز على مانشستر سيتي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، خلال المباراة التي جمعتهما في دوري أبطال أوروبا، موضحا أنه بدأ بتشكيل مفاجئ استبعد فيه رحيم سترلينج، وسيرخيو أجويرو وديفيد سيلفا من التشكيل الأساسي، واعتمد على كيفين دي بروين، وجابرييل خيسوس وبرناردو سيلفا.

وأضاف جورديولا، حسبما ذكرت صحيفة “ذا صن”، إنه قضى 10 أيام لوضع خطة فنية للمباراة، متابعا: “أعرف خصومي جيدًا، كان لدينا عشرة أيام عطلة، وفي تلك الأيام شاهدت العديد من مباريات ريال مدريد، أنا فخور جدًا بأداء اللاعبين، ولكن التأهل لم يحسم بعد، لقد نجحنا في النصف الأول فقط”.

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ومن جانبه قال البلجيكي “دي بروين” إن جوارديولا لا يسمح للاعبين -في بعض الأحيان- بمعرفة خططه إلا قبل دقائق من انطلاق المباراة، موضحا أن بعد أربع سنوات قضيتها مع بيب، إنه يفاجئنا أحيانًا، مضيفا: “في بعض الأحيان لا يتم إخبار اللاعبين بما يتعين علينا القيام به إلا قبل اللقاء بدقائق”.

وأوضح: “نحن في منتصف الطريق، مازال أمامنا مباراة على ملعبنا بعد 3 أسابيع، الآن يتعين علينا التعافي جيدًا والاستعداد لنهائي كأس كاراباو يوم الأحد”.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، حقق الفوز على “ريال مدريد” في الحظات الاخيرة من عمر اللقاء الذي جمعهما في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، وفاز السيتزنز بنتيجة 2-1.