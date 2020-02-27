“ذا صن”: هاري كين مهاجم توتنهام في تحسن مستمر

Advertisements

قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن حالة هاري كين مهاجم توتنهام في تحسن مستمر، مشيرًا إلى أن اللاعب الإنجليزي سوف يعود للملاعب أوائل أبريل المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن حالة كين تتحسن بشكل كبير وقد يعود للملاعب بعد 6 أسابيع فقط، موضحا أن عودة كين سوف تحمل أخبارًا سعيدة لكل من مورينيو وجاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي الذي يستعد للمشاركة في منافسات أمم أوروبا (يورو 2020).

Advertisements

وأشار إلى أن كين لو تمكن من العودة عقب فترة التوقف الدولي في شهر مارس، فسوف يتمكن من المشاركة في آخر 7 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي، إلى جانب مباريات كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

وكان كين قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد ساوثهامبتون وكان جوزيه مورينيو مدرب سبيرز يتوقع غيابه مدة طويلة قد تمتد لنهاية الموسم.