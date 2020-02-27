“الزمالك” يعلن تشكيله لمواجهة الترجي في مباراة غدا باستاد القاهرة

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أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول في نادي الزمالك (الفرنسي الجنسية)، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها غدا على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب منافسات الربع النهائي لدوري الأبطال.

وشملت قائمة نادي الزمالك 18 لاعبًا، بينما استبعد كل من محمد عواد، وعمر السعيد، ومحمد صبحي، وأحمد عيد، ومصطفى فتحي، وإسلام جابر (فنيًا)، إلى جانب محمد عبد الغني ويوسف أوباما للإصابة.

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وضمت القائمة :

– محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم “جنش” لحراسة المرمى.

– محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد السلام- حازم إمام- عبد الله جمعه- محمد عبد الشافي لخط الدفاع.

– طارق حامد – فرجانى ساسي- محمد حسن – أحمد سيد “زيزو”- محمد عنتر – محمد أوناجم – محمود عبد الرازاق “شيكابالا” – أشرف بنشرقي لخط الوسط.

– مصطفي محمد – كابونجو كاسونجو لخط الهجوم.