مجدي عبدالغني: كنت أتمنى تأجيل مباراة القمة لأجل غير مسمى

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علق مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، إنه كان يتمنى تأجيل لقاء القمة لأجل غير مسمى، لصالح الكرة المصرية، مشيرا إلى أن “القمة” مجرد مباراة في الدوري، وكان يتعين على الجبلاية التأجيل.

وأضاف عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية، “تمخض الجبل والشكل العام لم يكن جيدًا.. وكنت أتمنى تأجيل لقاء القمة لأجلٍ غير مسمى”.

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وأحالت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، التظلم المقدم من النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، ضد العقوبات الصادرة بحقهما عقب أحداث مباراتي السوبر المصري والقمة بالدوري إلى لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجي.