اتحاد الكرة يحيل تظلمات الأهلي والزمالك للجنة الاستئناف

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أحالت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك ضد العقوبات الصادرة بحق لاعبيهما بسبب أحداث مباراتي السوبر والقمة بالدوري إلى لجنة الاستئناف، التي يترأسها المستشار عادل الشوربجي.

وستحدد اللجنة موعدًا للنظر في التظلم، والاطلاع على دفوع الناديين بشأن العقوبات؛ تمهيدا لإصدار القرارات سواء بتخفيف العقوبات أو الإبقاء عليها.

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كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تقدم بتظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط، وذلك بتوصية من اللجنة القانونية قبل التصعيد للاتحاد الدولي، كما قدم الزمالك تقديم تظلمًا ضد العقوبات المفروض عليه.