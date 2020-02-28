اليوم.. قرعة مباريات دور الـ16 في الدوري الأوروبي

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تجرى فعاليات قرعة دور الـ16 بمسابقة الدوري الأوروبي، في الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، بعد نجاح 15 فريقًا في التأهل لدور الـ 16 لماراثون البطولة الأقوى في أوروبا.

وحدد الاتحاد الأوروبي إقامة مباريات ذهاب دور الـ 16 بالدورى الأوروبي، في 12 مارس المقبل، والإياب في19 مارس، ويتبقى تحديد الفريق الأخير بعد تأجيل مباراة ريد بول سالزبورج النمساوي ضد إينتراخت فرانكفورت الألماني، أمس.

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الفرق المتأهلة لدور الـ16 بالدوري الأوروبي:

مانشستر يونايتد الإنجليزي إنتر ميلان الإيطالي روما الإيطالي أولمبياكوس اليوناني وولفرهامبتون الإنجليزي باير ليفركوزن الألماني فولفسبورج الألماني شاختار دونيتسك الأوكراني إشبيلية الإسباني كوبنهاجن الدنماركي خيتافي الإسباني رينجرز الإسكتلندي بازل السويسري لاسك لينز النمساوي باشاك شهير التركي