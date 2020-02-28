التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

يواجه نادي الزمالك، اليوم، نظيره الترجي التونسي في مباراة ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في السادسة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي من خلال تدريبات الفريق، والذي سيعتمد عليه المدير الفني للفريق الأبيض باتريس كارتيرون.

Advertisements

في حراسة المرمي: محمد أبوجبل.

في خط الدفاع: حازم إمام، ومحمود علاء، ومحمود الونش، ومحمد عبدالشافي.

وفي الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي، وأحمد سيد “زيزو”.

وفي خط الهجوم: مصطفى محمد، وأشرف بن شرقي، وأوناجم.

ويسعى الزمالك، خلال اللقاء، لتحقيق الفوز للمرة الثانية على فريق الترجي التونسي في مباراة الذهاب، ومواصلة إنجازاته في شهر فبراير بعد حصد لقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجي، وخطف السوبر المصري بالفوز على الأهلي.