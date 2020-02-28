أبرزها اعتراف رئيس “التظلمات”.. خطة رئيس الزمالك لإعادة القمة

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تحدى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اتحاد الكرة بعدم خصم أي نقطة من رصيد فريقه، عقب تخلف الفريق عن مواجهة الأهلي، الاثنين الماضي، في بطولة الدوري، وقرر وقتها اتحاد الكرة اعتبار الزمالك خاسرا أمام الأهلي، مع خصم 3 نقاط، إضافة إلى غرامة 200 ألف جنيه.

وأكد رئيس الزمالك أنه لن تخصم نقطة من الفريق وأنه سيمزق بطاقة نقابة المحاميين لو لم يحصل على حكمٍ لصالحه كحكم مباراة المقاصة.

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كان الزمالك انسحب أمام مصر للمقاصة في الدوري الممتاز عام 2017، وأصدر اتحاد الكرة قرارا باعتبار الفريق خاسرًا، قبل أن يصعد رئيس الزمالك ويحصل على حكمٍ لصالحه.

كان رئيس الزمالك رفع دعوى قضائية لإعادة مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري العام عام 2017، وقبلت محكمة القضاء الإداري الدعوى وقررت إعادتها، ورفض الاستشكال المقدم من وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة، واتهم وقتها اتحاد الكرة، بعدم مراعاة الشروط والضوابط في تحديد المباراة.

وأكد المحكمة في حثيات حكمها، أن الاتحاد أجلّ المباراة عن الموعد المقرر بالمسابقة الدوري العام، ولم يقدم أي مستند يفيد بالأسباب وهو نفس ما واجه مباراة الأهلي والزمالك التي جرى تأجيلها 3 مرات.

كان اتحاد الكرة أجل في أكتوبر الماضي، مباراة القمة لأجل غير مسمى لتعليمات أمنية، ثم أجلها في الأول من ديسمبر الماضي لـ19 من فبراير الجاري، لكنه عاد في يناير وأجل المباراة مرة أخرى إلى الـ24 من فبراير.

واعتمد رئيس الزمالك في ترافعه على عدم وجود مستند رسمي لأسباب التأجيل، حيث إن اتحاد الكرة ملزم في حالة توجه رئيس الزمالك للقضاء الإداري بتقديم مستندٍ رسمي، للمحكمة يفيد بالأسباب التي دعت للتأجيل.

واعترف رئيس لجنة التظلمات الحالي باتحاد الكرة المستشار عادل الشوربجي، بأحقية الزمالك في اللجوء إلى القضاء الإداري، مشيرا إلى أنه لا يعتبر تدخلًا حكوميًا لأن “فيفا” يشدد على احترام النظام في كل بلد.