موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا السبت 29/2/2020

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موعد مباراة الأهلي وصن داونز، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في مساء يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وصن داونز، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي وصن داونز قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

موعد مباراة الأهلي وصن داونز، تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة للمباراة

ستكون مباراة الأهلي وصن داونز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وصن داونز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت المجانية على التردد الأرضي داخل مصر فقط، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وصن داونز

موعد مباراة الأهلي وصن داونز، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الأهلي وصن داونز على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

الأهلي، المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، يمتلك في رصيده 48 نقطة من 16 مباراة.

صن داونز، المركز الثاني في دوري جنوب أفريقيا، يمتلك في رصيده 41 نقطة من 20 مباراة.

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