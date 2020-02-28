القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا السبت 29/2/2020

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز، تتجدد المواجهة من جديد بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق صن داونز من جنوب أفريقيا في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا مثلما كان الحال تماماً في الموسم الماضي.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز، علماً بأن لقاء الذهاب سوف يجمع بين الفريقين في مساء يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك تحديداً بداية من الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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يُذكر أن فريق صن داونز كان قد أقصى المارد الأحمر من الدور ربع النهائي للنسخة الماضية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث حقق فوزاً كاسحاً وقتها في لقاء الذهاب بخمسة أهداف مقابل لا شيء على أرض دولة جنوب أفريقيا، قبل أن يتمكن الفريق الأهلاوي من الفوز في مباراة العودة بهدف وحيد مقابل لا شيء دون أن يُساعده ذلك بكل تأكيد على التأهل.

وإليكم الآن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020:

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

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