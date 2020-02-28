تشكيل الزمالك الرسمي في مباراة الليلة أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل عن تشكيل الزمالك الرسمي، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتُقام مباراة الزمالك والترجي الرياضي في مساء اليوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تنطلق بداية من الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الزمالك والترجي الرياضي ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، علماً بأن لقاء الإياب سوف يُقام الأسبوع المقبل على ملعب رادس على أرض دولة تونس.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد أوناجم / أشرف بنشرقي / أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء لدى فريق الزمالك كلاً من: محمود عبد الرحيم جنش / محمد عبد السلام / عبد الله جمعة / محمد حسن / محمد عنتر / محمود عبد الرازق شيكابالا / كاسونجو كابونجو.

يُذكر أن الزمالك كان قد فاز على حساب فريق الترجي الرياضي في الأسابيع الماضية خلال شهر فبراير الجاري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك على هامش المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ثاني جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة في إطار مسابقة كأس السوبر الإفريقي.

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