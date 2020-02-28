رسمياً .. الإثنين المقبل موعد انطلاقة قنوات أون تايم سبورتس

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أعلنت مجموعة قنوات “أون” اليوم الجمعة بصفة رسمية عن موعد الانطلاقة الرسمية لعملية الدمج بين قنوات أون سبورت وبين قناة تايم سبورت، والتي سوف تُسفر عن قناتين تحت مسمى واحد وهو أون تايم سبورتس.

وأكدت مجموعة قنوات “أون” أن مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 2 مارس 2020 سوف يشهد أخيراً انطلاقة البث الرسمي لقنوات أون تايم سبورتس، والتي كانت من المقرر انطلاقها مع بداية العام الحالي 2020 إلا أن ذلك تأخر لبعض الوقت.

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وسوف يشهد مساء يوم الإثنين المقبل برنامجاً وحيداً فقط لا غير من أجل تعريف جماهير الكرة بخريطة القناة والبرامج التي سوف يتم تقديمها، إضافة إلى البطولات التي سوف يتم نقلها عبر هذه القنوات.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن هذه القنوات سوف تتكفل بنقل كافة المباريات القارية في المسابقات الأفريقية للأندية المصرية حينما تخوض الأخيرة المواجهات على أرض مصر، على أن يكون ذلك النقل مجاناً على التردد الأرضي فقط لا غير داخل مصر.

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