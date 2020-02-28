الجدل يحوم حول مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي أمام صن داونز بسبب إصابة جديدة

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مشاركة اللاعب رمضان صبحي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المباراة المنتظرة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا باتت محل شك بنسبة كبيرة بعد تعرض اللاعب مؤخراً إلى إصابة جديدة.
وأكد المصدر أن رمضان صبحي لا يزال يتدرب بشكل فردي على ملعب مختار التتش، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في الأيام الماضية على مستوى العضلة الضامة بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة على مستوى العضلة الخلفية.
وأشار أيضاً إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر لن يُخاطر تماماً بإشراك اللاعب بأي حال من الأحوال إلا في حالة كان جاهزاً للمشاركة في المباريات بنسبة 100%، علماً بأن المدرب السويسري سبق وأن استبعد رمضان صبحي من قائمة الأهلي خلال مباراة كأس السوبر المصري في الأسبوع الماضي للأسباب ذاتها.
وشدد المصدر على أن الجميع داخل النادي الأهلي يخشى تعرض رمضان صبحي إلى إصابة أخرى قوية في المرحلة القادمة، وخاصة وأن عقد إعارة اللاعب سوف ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.
إقرأ أيضاً: رسمياً .. الإثنين المقبل موعد انطلاقة قنوات أون تايم سبورتس