موعد مباراة ليفربول وواتفورد بمشاركة “محمد صلاح” السبت 29/2/2020

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موعد مباراة ليفربول وواتفورد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق واتفورد في مساء يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وواتفورد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وواتفورد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وواتفورد قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد

موعد مباراة ليفربول وواتفورد، تنطلق مباراة ليفربول وواتفورد تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد، ستكون مباراة ليفربول وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وواتفورد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وواتفورد

موعد مباراة ليفربول وواتفورد، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من ليفربول وواتفورد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة:

ليفربول، المركز الأول، يمتلك في رصيده 79 نقطة.

واتفورد، المركز التاسع عشر، يمتلك في رصيده 24 نقطة.

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