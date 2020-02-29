حارس الترجي يوجه رسالة للجماهير: سنقلب الطاولة على الزمالك

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وجه حارس الترجي التونسي معز بن شريفية، رسالة إلى جماهير النادي، طالبهم فيها بحضور قوي في مباراة العودة برادس، لقلب الطاولة على الزمالك، بعدما خسر من الفريق الأبيض بـ3 أهداف مقابل هدف.

وقال بن شريفية، إن الفريق سيطوي مباراة الذهاب حيث تنتظرهم مباراة صعبة في تونس، متابعا: “ليس هناك مستحيل في الكرة.. علينا أن لا نفقد أعصابنا وننتظر الجماهير لمساعدتنا”.

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وأكد: “نسعى لنقدم رد فعل ونضمن التأهل للدور نصف النهائي”.

من جهته، أكد قائد الترجي خليل شمام، أن ما حدث أمام الزمالك يجب أن يمنحهم شحنة إضافية، لتقديم أفضل ما يمكن.. ونعتذر للجماهير”.